S7 приостановит полеты в Южную Корею из-за нового коронавируса

S7 Airlines приостановит регулярные рейсы в Сеул с 1 по 31 марта. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в РБК.

Перевозчик заявил, что вынуждены пойти на такие меры по распоряжению Минтранса России. «Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы», — отметили в S7.

В компании сообщили, что будут переоформлять на рейсы из России в Сеул только иностранных граждан, а на обратные рейсы — только россиян и граждан стран Евразийского экономического союза.

Помимо этого пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов или обменять их на рейсы авиакомпании с вылетом из Пхукета, Токио, Осаки, Бангкока или Камрани, если будут свободные места.