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В Минобороны заявили о гибели 211 сирийских военных за 20 дней января

С 9 января в идлибской зоне деэскалации погибли 211 сирийских военнослужащих и свыше трехсот получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований и столкновений с боевиками. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает «РИА Новости».

По словам Боренкова, за этот же период из-за обстрелов боевиков погиб 121 мирный житель и еще 254 жителя поручили ранения. Представитель Минобороны также добавил, что за прошедшие сутки на территории идлибской зоны деэскалации зафиксировали 47 нарушений режима перемирия со стороны вооруженных группировок.

Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе
Политика

9 января Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе с полуночи 12 января. Соглашение было достигнуто после ожесточенных боев между правительственной армией Сирии и группировками боевиков, когда силам Башара Асада удалось отразить атаки противника и значительно продвинуться в направлении крупнейшего населенного пункта в юго-восточной части Идлиба — города Маарет-ан-Нууман.

Ситуация в Сирии обострилась осенью 2019 года, когда Турция начала операцию «Источник мира» против курдских формирований, которые в Анкаре считаются террористами. На встрече в Сочи в октябре президенты России и Турции договорились о приостановке операции и прекращении огня. Соглашение предусматривало также совместное патрулирование границ к западу и востоку от района операции. Идлиб и Алеппо вошли в зону деэскалации.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 января заявил, что Россия не выполнила договоренности по Сирии. По его словам, Турция теряет терпение из-за продолжающихся атак на сирийскую провинцию Идлиб и готова применить ответные меры. Днем ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что боевики наносят удары по гуманитарным коридорам в Идлибе, а в провинции доминируют участники запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам». По его словам, боевикам из вооруженной оппозиции надо перестать сотрудничать с террористами.

Теги: январь, Сирия, Минобороны
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