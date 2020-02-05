СМИ сообщили о входе сирийских войск в город Саракиб в Идлибе

Сирийские правительственные войска вошли в город Саракиб, расположенный на северо-западе провинции Идлиб, передает Arab news со ссылкой на источник.

Источник «РИА Новости» уточнил, что сирийская армия установила полный контроль над Саракибом и «окружает три турецких наблюдательных пункта».

Однако арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на корреспндента сообщает, что сирийские войска пока только окружили Саракиб с трех сторон, взяв под контроль деревню Аль-Дювайр к северу от города.

Саракиб находится в 15 км к юго-востоку от города Идлиб (столицы одноименной провинции), и расположен вблизи стратегически важной трассы М5, соединяющей Дамаск, Хаму и Алеппо. Часть трассы в Идлибе находится под контролем вооруженной оппозиции (в том числе террористических группировок).

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