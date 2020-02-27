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Кремль не счел коронавирус причиной для срыва голосования по Конституции

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пока оснований опасаться за перспективы голосования по поправкам в Конституцию из-за нового коронавируса нет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Исходя из той информации, которую мы получаем от специалистов и от штаба, пока я не вижу, что есть основания для этого», — сказал пресс-секретарь президента.

Голосование по изменениям Конституции, анонсированным президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в январе, пройдет по всей стране 22 апреля.

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Из-за угрозы распространения нового коронавируса, впервые обнаруженного в китайском городе Ухане в декабре прошлого года, российские власти приняли особые меры. В частности, в начале февраля было приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, а позднее были ограничены перелеты между странами. 18 февраля гражданам КНР временно запретили въезжать на территорию России.

Помимо этого, были усилены меры безопасности по отношению к прибывшим из-за границы, в том числе в аэропортах. В Москве граждан Китая, в частности, начали проверять в метро, сообщали в посольстве КНР. Мэр города Сергей Собянин в ответ попросил отнестись с пониманием к мерам безопасности, отметив, что уже 2,5 тыс. человек, приехавшим из Китая, направили постановления, в соответствии с которыми они должны две недели пробыть на карантине в гостинице или дома.

Теги: поправки в Конституцию, коронавирус, голосование
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