Кремль не счел коронавирус причиной для срыва голосования по Конституции

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Пока оснований опасаться за перспективы голосования по поправкам в Конституцию из-за нового коронавируса нет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Исходя из той информации, которую мы получаем от специалистов и от штаба, пока я не вижу, что есть основания для этого», — сказал пресс-секретарь президента.

Голосование по изменениям Конституции, анонсированным президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в январе, пройдет по всей стране 22 апреля.

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Из-за угрозы распространения нового коронавируса, впервые обнаруженного в китайском городе Ухане в декабре прошлого года, российские власти приняли особые меры. В частности, в начале февраля было приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, а позднее были ограничены перелеты между странами. 18 февраля гражданам КНР временно запретили въезжать на территорию России.