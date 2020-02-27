Кремль не увидел в юбилее Ленина помехи для голосования по Конституции

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Празднование 150-летия со дня рождения революционера Владимира Ленина вряд ли помешает проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вряд ли можно сказать, что в нашей стране широко празднуется день рождения Ленина. Вряд ли это может быть препятствием», — отметил пресс-секретарь президента.

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