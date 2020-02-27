Кремль назвал решение дать площади имя Немцова суверенным правом Праги

Дмитрий Песков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Решение городских властей Праги назвать площадь именем российского политика Бориса Немцова, которого в 2015 году застрелили в центре Москвы, является их суверенным правом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы бы, конечно, предпочли, чтобы городские власти одновременно не забывали Красную армию и красноармейцев, которые пожертвовали жизнь ради освобождения города от нацистов», — добавил он.

На вопрос, собираются ли российские власти увековечить память Немцова, Песков ответил, что таких инициатив от Кремля пока не было. Он также назвал «некорректным» отмечать годовщину со дня смерти политика 27 февраля. «Это не повод для отмечания», — заключил он.

Ранее, 24 февраля, стало известно, что площадь Pod kaštany (Под каштанами) в Праге, где находится российское посольство, назовут в честь российского политика Бориса Немцова. Горсовет объяснил это решение желанием Праги присоединиться к другим городам, указывающим таким образом на политическую ситуацию в России.