В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Бориса Немцова

Фото: Vit Simanek / Global Look Press

Площадь Pod kaštany (Под каштанами) в Праге, где расположено российское посольство, назовут в честь российского политика Бориса Немцова, которого в 2015 году застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. С таким предложением выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиба, городской совет одобрил эту идею, сообщает издание Novynky.

Переименовать площадь предложили в честь пятилетней годовщины со смерти Немцова, отметил Гржиба. Он пояснил, что такое решение принималось на основе инициативы местных жителей. Издание сообщает, что на площади располагается только российское посольство, поэтому изменения не затронут какие-либо другие объекты.

«Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим городам, которые таким образом указывают на политическую ситуацию в сегодняшней России», — говорится в заявлении городского совета, которое цитирует Idnes.cz. Кроме того, как передает издание слова Гржибы, именем российской журналистки Анны Политковской, убитой в Москве в 2006 году, назовут пешеходную улицу в Бубенече (район Праги).

В феврале 2018 года в честь Немцова назвали участок Висконсин авеню перед посольством России в Вашингтоне.