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В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Бориса Немцова

Фото: Vit Simanek / Global Look Press

Площадь Pod kaštany (Под каштанами) в Праге, где расположено российское посольство, назовут в честь российского политика Бориса Немцова, которого в 2015 году застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. С таким предложением выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиба, городской совет одобрил эту идею, сообщает издание Novynky.

Переименовать площадь предложили в честь пятилетней годовщины со смерти Немцова, отметил Гржиба. Он пояснил, что такое решение принималось на основе инициативы местных жителей. Издание сообщает, что на площади располагается только российское посольство, поэтому изменения не затронут какие-либо другие объекты.

«Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим городам, которые таким образом указывают на политическую ситуацию в сегодняшней России», — говорится в заявлении городского совета, которое цитирует Idnes.cz. Кроме того, как передает издание слова Гржибы, именем российской журналистки Анны Политковской, убитой в Москве в 2006 году, назовут пешеходную улицу в Бубенече (район Праги).

Площадь перед посольством России в США официально назвали в честь Немцова
Политика

В феврале 2018 года в честь Немцова назвали участок Висконсин авеню перед посольством России в Вашингтоне.

Российский политик погиб 27 февраля 2017 года. Следствие установило, что его убила группа выходцев с Кавказа: Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, а также Анзор и Шадид Шабушевы. Суд признал Дадаева виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили сроки от 11 до 19 лет колонии. Заказчика убийства суд не установил. После смерти Немцова в Москве была установлена мемориальная доска на доме, где он жил.

Теги: Борис Немцов, Прага, Чехия, переименование улиц
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