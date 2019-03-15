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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В Киеве возле российского посольства открыли сквер имени Немцова

В Киеве на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта рядом с посольством России открыли сквер и мемориальную доску имени Бориса Немцова, сообщает УНИАН. Как рассказали агентству в пресс-службе администрации города, на открытии присутствовали мэр Виталий Кличко и дочь убитого политика Жанна Немцова.

Немцова заявила, что мемориал открывается в Киеве, поскольку ее отец «был большим другом Украины».

Киевский горсовет проголосовал за присвоение скверу около посольства России имени политика 15 ноября прошлого года.

Политика
Сквер у посольства России в Киеве назвали именем Бориса Немцова

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнитель убийства Заур Дадаев был приговорен к 20 годам тюрьмы. Другие фигуранты дела, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно. Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева приговорили к 14 и 11 годам лишения свободы. По версии следствия, убийство Немцова было заказным. СК считает заказчиком Руслана Мухудинова, который ранее был водителем у бывшего начальника Дадаева — Руслана Геремеева.

Фотогалерея 
Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фоторепортаж

В феврале 2018 года имя российского политика присвоили площади перед посольством России в Вашингтоне, а в мае — скверу перед российским посольством в Вильнюсе.

Теги: Борис Немцов, Киев, сквер
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