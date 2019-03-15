В Киеве возле российского посольства открыли сквер имени Немцова

В Киеве на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта рядом с посольством России открыли сквер и мемориальную доску имени Бориса Немцова, сообщает УНИАН. Как рассказали агентству в пресс-службе администрации города, на открытии присутствовали мэр Виталий Кличко и дочь убитого политика Жанна Немцова.

Немцова заявила, что мемориал открывается в Киеве, поскольку ее отец «был большим другом Украины».

Киевский горсовет проголосовал за присвоение скверу около посольства России имени политика 15 ноября прошлого года.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнитель убийства Заур Дадаев был приговорен к 20 годам тюрьмы. Другие фигуранты дела, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно. Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева приговорили к 14 и 11 годам лишения свободы. По версии следствия, убийство Немцова было заказным. СК считает заказчиком Руслана Мухудинова, который ранее был водителем у бывшего начальника Дадаева — Руслана Геремеева.