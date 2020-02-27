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В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети

В Госдуме подготовили проект поправок, которые предусматривают введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС. Автором проекта выступил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Поправки предлагается ввести в статью 230 УК (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). «Подготовленными мною поправками вводится дополнительный квалифицирующий признак — использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет», — сказал Пискарев. Он предложил установить за подобное преступление наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Материал дополняется.

Теги: Госдума, пропаганда наркотиков, уголовное наказание
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