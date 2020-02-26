Путин потребовал доработать законопроект о пропаганде наркотиков в Сети

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, поручил правительству и Госдуме проработать законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.

«Прошу Государственную думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Надо доработать его», — сказал президент.

По словам Путина, предыдущий законопроект был возвращен Думой.

Кроме того, президент поручил МВД и Роскомнадзору перекрыть доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, пропагандирующим наркотики.

В октябре 2019 года Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков через интернет. Кабмин внес законопроект в Госдуму в январе 2020 года. Поправки предусматривают внесение изменений в несколько статьей КоАП. В частности, наказания ужесточат не только для тех, кто непосредственно занимается пропагандой наркотиков в Сети, но и для операторов связи.