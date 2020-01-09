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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу поправки в Административный кодекс, которые предусматривают штрафы за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Документы опубликованы в электронной базе данных парламента.

Законопроект предлагает внести изменения сразу в несколько статей КоАП: наказания ужесточат не только для тех, кто непосредственно занимается в Сети пропагандой наркотиков, но и для операторов связи.

Для физлиц пропаганда запрещенных веществ будет караться штрафом от 5 тыс. до 30 тыс. руб. Предпринимателям грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлиц могут оштрафовать от 1 млн до 1,5 млн руб.

Операторам связи, которые несвоевременно блокируют доступ к онлайн-ресурсам с пропагандой наркотиков, тоже увеличат штрафы. Должностные лица могут лишиться от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а юридические — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. При повторном нарушении в течение года наказание ужесточится для должностных лиц до 30–50 тыс. руб., а для юрлиц — до 500–800 тыс. руб.

В октябре президент Владимир Путин предложил криминализировать пропаганду наркотиков в интернете и ввести за нее уголовную ответственность. Спустя несколько дней законопроект о тюремных сроках за эту деятельность внесли в Госдуму, но затем документ вернули авторам.

В конце декабря в МВД предложили наказывать за склонение к употреблению запрещенных веществ не только штрафами, но и исправительными работами и даже тюремными сроками до двух лет.

Теги: законопроект, пропаганда наркотиков, штраф, Госдума
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