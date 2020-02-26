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Поправки в Конституцию ,  
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Сурков допустил обнуление президентских сроков при изменении Конституции

Владислав Сурков (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Если поправки в Конституцию уточнят президентские полномочия, то с юридической точки зрения появится необходимость обнулить президентские сроки. Об этом заявил экс-помощник главы государства Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».

«С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства», — отметил Сурков.

Если же власти решат не обнулять сроки правления главы государства, то они, по его мнению, «сильно погрешат против юридической чистоты». В России же уже «естественным образом» сложилась «гиперпрезидентская» форма правления, которая органична для политики страны, отметил Сурков. «Мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить», — сказал он.

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Ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что принятие поправок не повлечет обнуление президентских сроков. Он отметил, что после двух президентских сроков политик «уже не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты».

Президент Владимир Путин анонсировал поправки в основной документ в послании Федеральному собранию в январе. В частности, в нем предлагается прописать роль и статус Госсовета, а также наделить Госдуму правом утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров. Помимо этого, рабочая группа по подготовке поправок предложила обеспечить за лицами, занимавшими пост главы государства, право пожизненно входить в Совфед.

Теги: Владислав Сурков, поправки в Конституцию, президентский срок
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