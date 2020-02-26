Путин сообщил о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

Рабочая группа по разработке поправок в Конституцию получила уже около 900 предложений. Об этом на встрече с членами группы сообщил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

«Работа идет очень активно, по имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900 предложений», — сказал Путин. Он отметил, что инициативы носят «серьезный, содержательный» характер и затрагивают почти все сферы «нашей жизни».

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