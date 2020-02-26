Историку Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия

Олег Соколов (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Данное обвинение предъявлено ранее, неделю назад. Это обычный процессуальный ход событий», — рассказал он РБК. Почуев добавил, что историк Соколов сам добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему.

Экс-доцента СПбГУ Соколова подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Он был задержан 9 февраля на набережной реки Мойки, где он пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками. Позднее Соколов оформил явку с повинной и признался, что раскаивается в содеянном. В декабре суд продлил арест историку до апреля.

20 февраля адвокат Соколова заявил РБК, что историк написал биографический роман о любви. По его словам, книгу не опубликуют, пока не будет получено согласие родственников погибшей.

