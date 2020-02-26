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Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

Анкара готова оттеснить силы президента Сирии Башара Асада от своих наблюдательных постов в Идлибе, если они не отступят от них. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

«Силы сирийского режима должны отступить от наших наблюдательных пунктов. Срок, который мы дали тем, кто их сейчас окружает, подходит к концу. <...> Мы не сделаем ни единого шага назад в Идлибе и выведем силы режима за установленные границы», — заявил он.

По словам Эрдогана, сейчас «самая большая проблема» Турции заключается в том, что она не может использовать воздушное пространство на Идлибом. «Надеюсь, скоро мы решим этот вопрос», — добавил он.

Материал дополняется

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, Идлиб
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