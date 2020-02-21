Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе словом «война»

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Сложившуюся ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.

«Я могу охарактеризовать то, что происходит там [в Идлибе] прямо сейчас, словом «война», — отметил он.

По словам Эрдогана, были убиты около 150 сирийских военнослужащих, уничтожены 12 танков, три бронемашины, 14 гаубиц, принадлежащих армии Асада.

Ранее, 20 февраля, стало известно, что войска сирийской оппозиции при поддержке турецкой артиллерии начали новую операцию на юго-востоке от Идлиба и прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.