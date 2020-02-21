Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 13:00
Где проводят время и из-за чего переживают русские стартаперы в Долине Pro, 18:02 Пригожин заявил о планах Валерии создать политическую партию Политика, 18:00 Рекордная серия Кучерова, засуха Овечкина и Ковальчука. Итоги недели НХЛ Спорт, 17:49 Английский клуб отказался отпустить своего футболиста в «Локомотив» Спорт, 17:46 СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае Общество, 17:43 Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе словом «война» Политика, 17:37 Путин проинформировал Совбез об итогах разговора с Лукашенко Бизнес, 17:27 Fidelity International инвестировала $14 млн в гонконгскую крипитобиржу Крипто, 17:17 Лукашенко заявил о прояснившейся позиции Минска по нефти и газу из России Политика, 17:14 «Победа» отменит несколько рейсов из-за задержек поставок Boeing 737 MAX Бизнес, 17:13 «Рубин» сообщил результаты обследования травмированного Дмитрия Тарасова Спорт, 17:09 Просто спросите эксперта: экологичное производство Pro, 17:06 В Омске мать стоявшего на гречке ребенка приговорили к 1,5 года колонии Общество, 17:00 В Болгарии назвали обвиняемых в покушении на местного бизнесмена россиян Общество, 16:36
Политика ,  
0 

Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе словом «война»

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

Сложившуюся ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.

«Я могу охарактеризовать то, что происходит там [в Идлибе] прямо сейчас, словом «война», — отметил он.

По словам Эрдогана, были убиты около 150 сирийских военнослужащих, уничтожены 12 танков, три бронемашины, 14 гаубиц, принадлежащих армии Асада.

Что происходит в сирийском Идлибе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее, 20 февраля, стало известно, что войска сирийской оппозиции при поддержке турецкой артиллерии начали новую операцию на юго-востоке от Идлиба и прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.

Российские бомбардировщики Су-24 ВКС нанесли удар по позициям протурецких боевиков по просьбе сирийского командования, позволив сирийским войскам отбить нападение.

Эрдоган заявил, что в 18:00 21 февраля у него состоится телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, по итогам которого Анкара определится с дальнейшими действиями в Идлибе.

Ситуация обострилась после гибели турецких военных в Идлибе из-за артобстрела правительственных войск Сирии. В ответ Анкара сбила сирийский вертолет, уничтожила три танка и ликвидировала более 100 военных.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб, Турция, военные действия
Материалы по теме
Эрдоган определится с позицией по Идлибу после разговора с Путиным
Политика
Глава МИД Турции допустил переговоры Путина и Эрдогана по Идлибу
Политика
Меркель и Макрон предложили Путину встретиться вчетвером с Эрдоганом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter