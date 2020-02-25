Суд повторно оштрафовал получившего перелом ноги 27 июля дизайнера

Константин Коновалов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Савеловский районный суд повторно оштрафовал на 10 тыс. руб. дизайнера Константина Коновалова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Коновалова задержали у здания мэрии Москвы перед несогласованной акцией протеста 27 июля, после этого у него врачи нашли перелом ноги.

Впервые суд оштрафовал Коновалова в сентябре 2019 года. Согласно информации в базе суда, его привлекли к ответственности по ч. 5Ю ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Однако 16 января Мосгорсуд отменил штраф Коновалову.

Коновалова задержали 27 июля перед началом несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Как утверждал сам дизайнер, он вышел на пробежку у мэрии и остановился, чтобы сфотографировать автозаки, после чего сотрудники Росгвардии задержали его. Позднее врачи диагностировали у Коновалова перелом ноги.

После жалобы Коновалова на применение силовиками против него физической силы следователи не увидели нарушений в их действиях. В Следственном комитете утверждали, что Коновалов участвовал в несогласованной акции протеста. Там также напомнили, что сотрудники полиции имеют право применять физическую силу для «выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений». Суд также отклонил его жалобу.