Мосгорсуд отклонил жалобу получившего перелом ноги дизайнера

Мосгорсуд вынес решение по апелляционной жалобе дизайнера Константина Коновалова, задержанного на акции 27 июля, заявили РБК в пресс-службе суда. «Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений», — сказал представитель суда.

Коновалов сообщил РБК, что Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда, отклонившего его жалобу на бездействие сотрудников СК в связи с тем, что при задержании перед акцией 27 июля ему сломали ногу.

«Мы планируем ознакомиться с решением суда. Скорее всего, дальше мы пойдем в Европейский суд [по правам человека], мы уже начинаем готовить для этого документы», — отметил дизайнер.

Сотрудники Росгвардии задержали Коновалова 27 июля за три часа до начала несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. При задержании ему сломали ногу. Дизайнер утверждал, что не собирался участвовать в акции и просто остановился сделать фотографии. Савеловский суд Москвы пришел к выводу, что дизайнер был участником акции, и оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

Коновалов пожаловался на действия полицейских в Следственный комитет. В ведомстве действия силовиков сочли правомерными. Тогда пострадавший обратился в Тверской суд Москвы с жалобой на бездействие СК. Суд оставил жалобу без удовлетворения.