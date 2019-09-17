Суд оштрафовал получившего перелом ноги в день акции дизайнера

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией протеста 27 июля. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Мне сломали ногу — даже не знаю, сколько суммарно лечение встанет. Раздавили наушник — 5 тыс. руб. Лишили нормальной жизни на месяцы. А теперь штраф 10 тыс. руб. за участие в шествии, в котором я не участвовал?» — написал Коновалов. Он также отметил, что в настоящее время находится в больнице, о чем дизайнер уведомил суд, однако административное дело рассматривалось в суде без его участия.

Коновалов сообщил РБК, что в настоящий момент находится на лечении. «Заранее суд уведомил о том, что не могу присутствовать и попросил перенести заседание. Но решение вынесли сразу — при том, что другим людям по их просьбе переносили. Это абсурд, когда за три часа до акции, я пробежал и вдруг меня записывают в «участника шествия», — заявил Коновалов.

Коновалова задержали 27 июля перед началом несогласованной акции в поддержку зарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы. Дизайнер отмечал, что вышел на пробежку у мэрии и остановился, чтобы сфотографировать автозаки, однако его задержали и посадили в один из них. Позднее врачи диагностировали у него перелом ноги. После жалобы Коновалова на применение силовиками против него физической силы следователи не увидели нарушений в их действий. В СК заявляли, что Коновалов принимал участие в несогласованной акции протеста. В ведомстве также напомнили, что сотрудники полиции имеют право применять физическую силу для «выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений».

Согласно информации в базе суда, Коновалов был привлечен к ответственности по ст. 20.2, ч. 5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).