Минобороны назвало дату похорон маршала Язова

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Похороны последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова состоятся 27 февраля на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Их организует специальная комиссия, которую возглавил министр обороны Сергей Шойгу, назвавший Язова «человеком-легендой». Президент Владимир Путин в свою очередь отметил, что маршал был «ярким представителем легендарного поколения победителей», обладавшим «исключительным мужеством и силой духа».

Ранее о том, что Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, говорил руководитель аппарата клуба военачальников Николай Дерябин.

Он был последним, кто получил звание маршала Советского Союза. Помимо этого, он стал последним министром обороны СССР, заняв этот пост в 1987 году. В 1991 году Язов примкнул к путчу Государственного комитета по чрезвычайному положению, после провала которого его отправили в отставку и арестовали. Через три года Госдума его амнистировала.