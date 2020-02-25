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Минобороны назвало дату похорон маршала Язова

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Похороны последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова состоятся 27 февраля на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Их организует специальная комиссия, которую возглавил министр обороны Сергей Шойгу, назвавший Язова «человеком-легендой». Президент Владимир Путин в свою очередь отметил, что маршал был «ярким представителем легендарного поколения победителей», обладавшим «исключительным мужеством и силой духа».

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Ранее о том, что Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, говорил руководитель аппарата клуба военачальников Николай Дерябин. 

Он был последним, кто получил звание маршала Советского Союза. Помимо этого, он стал последним министром обороны СССР, заняв этот пост в 1987 году. В 1991 году Язов примкнул к путчу Государственного комитета по чрезвычайному положению, после провала которого его отправили в отставку и арестовали. Через три года Госдума его амнистировала.

Теги: маршал, Минобороны, похороны
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