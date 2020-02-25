Шойгу назвал умершего маршала Язова человеком-легендой

Сергей Шойгу и Дмитрий Язов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Умерший 25 февраля маршал Советского Союза Дмитрий Язов «был и останется человеком-легендой», заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выразивший соболезнования родным и близким покойного.

«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне», — приводятся слова Шойгу в сообщении пресс-службы Министерства обороны, поступившем в РБК.

Министр отметил, что вклад Язова в укрепление обороноспособности СССР заслуживает «самой высокой оценки и большого уважения».

В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков также отметил, что Язов всегда был для земляков (будущий маршал родился в 1924 году в деревне Язово Омской губернии) «человеком-легендой». «Жители Омской области гордились своим земляком и героем. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.