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Шойгу назвал умершего маршала Язова человеком-легендой

Сергей Шойгу и Дмитрий Язов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Умерший 25 февраля маршал Советского Союза Дмитрий Язов «был и останется человеком-легендой», заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выразивший соболезнования родным и близким покойного.

«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне», — приводятся слова Шойгу в сообщении пресс-службы Министерства обороны, поступившем в РБК.

Министр отметил, что вклад Язова в укрепление обороноспособности СССР заслуживает «самой высокой оценки и большого уважения».

Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Общество

В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков также отметил, что Язов всегда был для земляков (будущий маршал родился в 1924 году в деревне Язово Омской губернии) «человеком-легендой». «Жители Омской области гордились своим земляком и героем. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.

«Я народу давал клятву»: каким был экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов
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Язов был последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза. Им он стал в 1990 году. Кроме того, он был последним министром обороны СССР, занимал эту должность с 1987 по 1991 год. В 1991 году Язов вошел в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению, а после провала путча попал под арест. В 1994 году был амнистирован.

Теги: Сергей Шойгу, Минобороны
Материалы по теме
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Общество
«Я народу давал клятву»: каким был экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов
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