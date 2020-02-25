Последнего маршала СССР похоронят на военном мемориальном кладбище

Последнего маршала СССР Дмитрия Язова похоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщил РБК руководитель аппарата клуба военачальников Николай Дерябин.

«Пока, предварительно, похороны планируются 28 февраля на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», — сказал Дерябин.

Дмитрий Язов — последний маршал и министр обороны Советского Союза — скончался на 96-м году жизни 25 февраля. Как сообщили в Минобороны, он умер после долгой и тяжелой болезни.

Язов участвовал в боях под Ленинградом и наступлении в Прибалтике, а во времена холодной войны его полк находился в Кубе, чтобы предотвратить возможное вторжение американских военных. Помимо этого, он служил в Забайкалье, командовал войсками Центральной группы войск в Чехословакии, а также войсками Среднеазиатского военного округа в период начала войны в Афганистане.