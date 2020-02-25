Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

Дмитрий Язов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин охарактеризовал Язова как выдающегося военачальника и «яркого представителя легендарного поколения победителей». Он отметил, что Язов обладал «исключительным мужеством и силой духа». «Верность присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение», — добавил президент.

Язов скончался в Москве 25 февраля после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 95 лет. Он был последним из военачальников, которому присвоили звание маршала Советского Союза, а также последним министром обороны СССР (с 1987 по 1991 год).

По словам руководителя аппарата клуба военачальников Николая Дерябина, Язова похоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.