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«Я народу давал клятву»: каким был экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов

В Москве 25 февраля умер последний маршал СССР и экс-министр обороны Дмитрий Язов. Ему было 95 лет. В СССР его обвиняли в измене Родине, а в Литве-в попытке государственного переворота. Чем запомнился маршал — в материале РБК
Фото: из личного архива

Дмитрий Язов родился в 1924 году в крестьянской семье. В 17 лет, не окончив школу, вступил в Красную армию. «8 ноября 1941 года мне исполнилось семнадцать лет, я еще школу не окончил. Обратился в военкомат с просьбой направить на фронт. Чтобы не отказали, действительно пришлось пойти на маленькую хитрость — приписать себе год. В деревне тогда паспортов не было, проверять не стали», — вспоминал​ Язов.

Воевал на Волховском и Ленинградских фронтах, был командиром взвода, участвовал в обороне Ленинграда. Защищая Ленинград, был ранен и после лечения назначен командиром взвода фронтовых курсов

Март 1988 года. Министр обороны СССР Дмитрий Язов (справа) и министр обороны США Франко Карлуччи
(Фото: Владимир Мусаэльян / Фотохроника ТАСС)

Продолжил службу в армии и после войны. В октябре 1961 года был назначен командиром 400-го мотострелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии по личному указанию маршала Советского Союза Василия Чуйкова. Полк Язова находился на Кубе в 1962-1963 году и застал дни Карибского кризиса.

До назначения министром обороны занимал различные должности в армии: командовал 122 гвардейской мотострелковой дивизией в Забайкалье, возглавлял управление в Главном управлении кадров Министерства обороны СССР, был первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа, командующим войсками Центральной группы войск на территории Чехословакии, войсками Дальневосточного военного округа и заместителем Министра обороны СССР по кадрам

1989 год. Михаил Горбачев, Николай Рыжков и Дмитрий Язов
(Фото: chelmuseum.ru)

В мае 1987 году Язов был назначен министром обороны СССР. Об этом он вспоминал​ так: «Накануне в Берлине прошло совещание консультативного комитета первых лиц и министров обороны стран Варшавского договора. И в тот же день — это был День пограничника — пилот-любитель из ФРГ Матиас Руст посадил свою «Сессну» на Красной площади. По этому поводу Политбюро готовили всю ночь. В 10.00 я явился. Заслушали доклад главного маршала авиации, главнокомандующего ПВО Колдунова. Затем всех военных попросили пройти в соседнюю комнату. Через полчаса нас позвали. И Горбачев сообщил, что решили назначить министром меня — вместо Соколова. Я отказываюсь. Горбачев спрашивает: «Ты сколько служишь?» «50 лет», — отвечаю. Округлил немного. «Ну, так иди и принимай дела». Я и пошел».

В апреле 1990 года он стал последним, кому было присвоено звание маршала Советского Союза. Будучи министром обороны, Язов отвечал за действия страны по сокращению ядерного вооружения, а также вывод советских войск с территорий иностранных государств, в том числе из Афганистана. В марте 1991 года был переназначен на министерскую должность.

Военный парад 1990 года. Министр обороны СССР Дмитрий Язов (слева) и командующий парадом генерал-полковник Николай Васильевич Калинин
(Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости)

Во время событий 1991 года Язов вошел в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и распорядился, чтобы в Москву вошли танки и тяжелая техника. В ночь на 22 августа 1991 года он был арестован по дороге к президенту СССР Михаилу Горбачева, которого, по его словам, собирался уговорить передать полномочия руководителю ГКЧП Геннадию Яневу. Был обвинен в измене родине. «Измена президенту — пожалуй, да, имела место. Но Родину свою я не предавал и до сих пор считаю, что новоогаревский договор был неконституционным. В присяге нет ни слова о президенте — я народу давал клятву», — рассказывал​ позднее Язов.

Несмотря на личное видеообращение к Горбачеву, которое в последствии сам Язов называл вынужденным, до января 1993 года находился в СИЗО «Матросская тишина», пока не был освобожден из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП. «498 дней и ночей в «Матросской Тишине». Целый день в камере горел свет, ночью зажигалась красная лампа. Я пытался прикрыть ее газетой, но тут же входил майор и срывал: не положено», — вспоминал Язов время, проведенное в тюрьме. В феврале 1994 года был амнистирован

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

После отставки Язов некоторое время занимал должности главного военного советника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, главного советника-консультанта начальника Военной академии Генерального штаба, был генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны, входил в ряд ветеранских организаций.

Еще в декабре 1991 года Язов был признан заочно виновным в попытке свершения госпереворота в Литве в январе 1991 года. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд подтвердил обвинение и заочно осудил​ 95-летнего маршала на 10 лет

2000 год. Певица Людмила Зыкина и Дмитрий Язов
(Фото: Виктор Великжанин / ТАСС)

Язов был дважды женат. У него было трое детей и семь внуков

Министр обороны Сергей Шойгу и Дмитрий Язов
(Фото: Вадим Савицкий / Минобороны РФ / ТАСС)
В последние годы Язов тяжело болел. Он умер 25 февраля
Теги: мультимедиа, СССР
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