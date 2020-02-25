«Я народу давал клятву»: каким был экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов

Дмитрий Язов родился в 1924 году в крестьянской семье. В 17 лет, не окончив школу, вступил в Красную армию. «8 ноября 1941 года мне исполнилось семнадцать лет, я еще школу не окончил. Обратился в военкомат с просьбой направить на фронт. Чтобы не отказали, действительно пришлось пойти на маленькую хитрость — приписать себе год. В деревне тогда паспортов не было, проверять не стали», — вспоминал​ Язов.

Воевал на Волховском и Ленинградских фронтах, был командиром взвода, участвовал в обороне Ленинграда. Защищая Ленинград, был ранен и после лечения назначен командиром взвода фронтовых курсов