Эрдоган заявил о встрече в марте по Сирии с Путиным, Макроном и Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в марте встретится с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе. Об этом сообщает канал NTV.

«Мы встретимся с Путиным, Макроном и Меркель 5 марта», — сказал Эрдоган, обращаясь к общественности во время визита в район Бергама. Турецкий лидер напомнил, что накануне провел телефонный разговор с Путиным, а также с президентом Франции и канцлером Германии.

В телефонном разговоре Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе и договорились об активизации межведомственных консультаций. Российский президент также выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в регионе.

Ранее Меркель и Макрон в ходе телефонных переговоров с Путиным выразили готовность встретиться с Эрдоганом для решения кризиса в Идлибе. Президент Франции и канцлер Германии выразили обеспокоенность ситуацией в регионе и катастрофическими последствиями военных действий, а также призвали к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся жителям провинции.