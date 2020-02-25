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Секретарь СНБО Украины предсказал «развал» России

Алексей Данилов (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия находится в сложном положении и ее ждет развал, передает портал Liga.net.

По его словам, сейчас у России сложились непростые «отношения с Китаем», а также перед ней стоят «сложные религиозные вопросы» и демографические проблемы. Потому президент Владимир Путин, чтобы объединить страну, «выбирает внешнего врага», полагает Данилов.

Насколько же скоро распадется Россия, зависит от стоимости нефти и газа и от того, как изменится экономика Китая из-за нового коронавируса, отметил глава СНБО. «Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — заявил Данилов.

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Теги: Украина, СНБО Украины, развал
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