Кремль отказался называть «растаскивающие» Украину и Россию страны

Президент России Владимир Путин, говоря о «растаскивании» Украины и России, имел в виду ряд стран, которые последовательно добиваются раздора между ними. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин имел в виду именно круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии», — пояснил Песков. Он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

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