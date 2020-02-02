Саакашвили заявил о будущем распаде Украины на пять частей

Без корректировки политической системы на Украине возникнет угроза целостности государства. Страна может распасться на пять частей. Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «112».

Говоря о судебной власти и надзорных органах, Саакашвили сказал, что они существуют, чтобы «корректировать» политическую систему.

«Мы должны понять, что эти местные люди, которые обросли сейчас деньгами и частными армиями, эти люди никуда не уходят просто так. Они готовят инфраструктуру, чтобы Украина превратилась в пять «украин».

Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и был назначен экс-президентом Петром Порошенко на должность губернатора Одесской области. В 2016 году Саакашвили покинул этот пост и присоединился к протестам против действующего президента. В 2017 году Порошенко лишил его гражданства из-за сокрытия политиком данных при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили депортировали с территории страны.