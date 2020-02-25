Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Женеве. Они обсудили ситуацию в Сирии, сообщается на сайте российского МИДа.

Помимо этого стороны затронули вопросы взаимодействия России с секретариатом ООН, 75-летия окончания Второй мировой войны и создания всемирной организации.

В МИД рассказали, что Лавров и Гутерриш подтвердили приверженность укреплению «центральной роли ООН в мировых делах» и требованию искать ответы на современные вызовы и угрозы в соответствии с уставом организации и нормами международного права.