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Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Женеве. Они обсудили ситуацию в Сирии, сообщается на сайте российского МИДа.

Помимо этого стороны затронули вопросы взаимодействия России с секретариатом ООН, 75-летия окончания Второй мировой войны и создания всемирной организации.

В МИД рассказали, что Лавров и Гутерриш подтвердили приверженность укреплению «центральной роли ООН в мировых делах» и требованию искать ответы на современные вызовы и угрозы в соответствии с уставом организации и нормами международного права.

Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе
Политика

В начале февраля произошли взаимные обстрелы турецких сил и правительственной армии Сирии в зоне деэскалации в Идлибе. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил начать в провинции военную операцию из-за враждебных действий сирийской армии. Впоследствии поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция перешла в наступление к юго-востоку от Идлиба.

Затем российские бомбардировщики Су-24 нанесли удар по позициям протурецких боевиков на севере Сирии. В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что причиной стало недопущение их выхода вглубь страны. Российские военные отметили, что об этом их попросило сирийское командование. Лавров заявлял, что в ударах по объектам террористов не ничего неожиданного.

Теги: МИД России, Сергей Лавров, Сирия, генсек ООН
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Поддерживаемая Турцией оппозиция перешла в наступление в Идлибе
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