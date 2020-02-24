Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

В том, что по объектам террористов в сирийском городе Идлиб наносились удары после атак с позиций турецких наблюдательных пунктов, нет ничего неожиданного. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщает «РИА Новости».

Лавров напомнил, что, согласно сочинским договоренностям 2018 года между Москвой и Анкарой, поддерживаемая Турцией оппозиция должна была отмежеваться от террористов в Идлибе. Однако этого не было сделано, и террористы продолжали наносить удары по объектам за пределами зоны деэскалации.

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.

По его словам, «ничего неожиданного тут ни для кого не было». Глава МИДа выразил уверенность, что турецкие военные все видят и понимают. Он отметил, что с позиций наблюдательных пунктов Турции неоднократно наносились удары по российским и сирийским военным, а также по гражданским объектам.