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Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

В том, что по объектам террористов в сирийском городе Идлиб наносились удары после атак с позиций турецких наблюдательных пунктов, нет ничего неожиданного. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщает «РИА Новости».

Лавров напомнил, что, согласно сочинским договоренностям 2018 года между Москвой и Анкарой, поддерживаемая Турцией оппозиция должна была отмежеваться от террористов в Идлибе. Однако этого не было сделано, и террористы продолжали наносить удары по объектам за пределами зоны деэскалации.

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.

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По его словам, «ничего неожиданного тут ни для кого не было». Глава МИДа выразил уверенность, что турецкие военные все видят и понимают. Он отметил, что с позиций наблюдательных пунктов Турции неоднократно наносились удары по российским и сирийским военным, а также по гражданским объектам.

В ходе пресс-конференции Лавров упомянул, что Москва и Анкара готовит новую серию консультаций по Идлибу. «Мы надеемся, [консультации] смогут вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы эта действительно была зона деэскалации, и чтобы там не хозяйничали террористы», — сказал министр.

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Ранее, 23 февраля, Кремль обвинил Турцию в невыполнении сочинских договоренностей по Сирии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, именно Анкара должна была обеспечить отмежевание оппозиции от террористов и отведение тяжелого вооружения.

В начале февраля ситуация в Идлибе обострилась после взаимных обстрелов турецких сил в зоне деэскалации и правительственной армии Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции в Идлибе, после чего поддерживаемые Анкарой боевики перешли в наступление и частично захватили города Кминас и Найраб. Атаку вооруженных формирований остановили российские ВКС.

Теги: Сергей Лавров, Идлиб, Сирия
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