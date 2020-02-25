Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Депутат о партии Зеленского предложил пересмотреть закон о госязыке Общество, 01:06 В США потребовали ввести санкции за «вмешательство» России в выборы-2020 Политика, 00:49 В Белом доме назвали ложью сообщения о вмешательстве России в выборы Политика, 00:46 Церемония прощания с Коби Брайантом. Фоторепортаж Спорт, 00:28  Генпрокуратура открыла дело после наезда на толпу в немецком Фолькмарзене Общество, 00:20 Как власти оценили состояние рынка концессий в России Pro, 00:00 Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП Экономика, 00:00 Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире Бизнес, 24 фев, 23:52 Минобороны назвало вбросом сообщения об ударах ВКС России в Идлибе Политика, 24 фев, 23:23 В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям Политика, 24 фев, 23:12 Умер президент музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов Общество, 24 фев, 23:10 Умерла запускавшая «Аполлон» старейший математик NASA Кэтрин Джонсон Общество, 24 фев, 22:20 Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году Политика, 24 фев, 22:03 ВОЗ увидела потенциал пандемии во вспышке коронавируса Общество, 24 фев, 21:57
Общество ,  
0 

Генпрокуратура открыла дело после наезда на толпу в немецком Фолькмарзене

Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне завела уголовное дело по подозрению в покушении на убийство после наезда автомобиля на группу людей в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). Об этом сообщил представитель ведомства Александер Бадле, передает Focus Online.

«Мы ведем расследование по всем направлениям», — сказал Бадле.

В настоящее время полиция допрашивает подозреваемого. Издание отмечает, что речь идет о 29-летнем местном жителе, он является гражданином Германии. При этом в поле зрения правоохранительных органов как потенциально опасный исламист или экстремист он не попадал.

Инцидент произошел днем 24 февраля около 14:30 по местному времени (16:30 мск). Как рассказали очевидцы, водитель серебристого автомобиля объехал ограждения, которыми была ограждена территория карнавального шествия, а затем совершил наезд на толпу. Водитель проехал несколько десятков метров от момента наезда на первых людей до момента остановки. В результате пострадали более 30 человек, семеро из них получили серьезные ранения.

19 февраля в немецком Ханау (земля Гессен) неизвестный открыл стрельбу по людям, находящимся в двух кальянных. В результате погибли восемь человек: в одном заведении были убиты три человека, во втором — еще пятеро. Еще пятеро получили ранения. Полиция обнаружила предполагаемого преступника мертвым в его доме. Рядом находилось еще одно тело, предположительно, его матери. Мужчина оставил записку, в которой указал на необходимость истребления представителей некоторых народов, проживающих в Германии.

Теги: Германия, наезд на толпу, прокуратура, уголовное дело
Материалы по теме
В Германии неизвестный въехал в толпу на карнавальном шествии
Общество
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter