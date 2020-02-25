Генпрокуратура открыла дело после наезда на толпу в немецком Фолькмарзене

Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне завела уголовное дело по подозрению в покушении на убийство после наезда автомобиля на группу людей в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). Об этом сообщил представитель ведомства Александер Бадле, передает Focus Online.

«Мы ведем расследование по всем направлениям», — сказал Бадле.

В настоящее время полиция допрашивает подозреваемого. Издание отмечает, что речь идет о 29-летнем местном жителе, он является гражданином Германии. При этом в поле зрения правоохранительных органов как потенциально опасный исламист или экстремист он не попадал.

Инцидент произошел днем 24 февраля около 14:30 по местному времени (16:30 мск). Как рассказали очевидцы, водитель серебристого автомобиля объехал ограждения, которыми была ограждена территория карнавального шествия, а затем совершил наезд на толпу. Водитель проехал несколько десятков метров от момента наезда на первых людей до момента остановки. В результате пострадали более 30 человек, семеро из них получили серьезные ранения.

19 февраля в немецком Ханау (земля Гессен) неизвестный открыл стрельбу по людям, находящимся в двух кальянных. В результате погибли восемь человек: в одном заведении были убиты три человека, во втором — еще пятеро. Еще пятеро получили ранения. Полиция обнаружила предполагаемого преступника мертвым в его доме. Рядом находилось еще одно тело, предположительно, его матери. Мужчина оставил записку, в которой указал на необходимость истребления представителей некоторых народов, проживающих в Германии.