В Германии неизвестный въехал в толпу на карнавальном шествии

Причины произошедшего неизвестны. По данным местных СМИ, пострадали не менее десяти человек, среди них дети. О жертвах информации нет

Фото: Specta_Orientem / Twitter

В городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен в Германии неизвестный наехал на толпу, участвовавшую в карнавальном шествии Об этом со ссылкой на полицию сообщает Spiegel. Полиция позднее подтвердила эту информацию в Twitter.

По данным издания, несколько человек пострадали. Полиция уже задержала водителя. Waldeckische Landeszeitung сообщает, что тот был за рулем универсала Mercedes. По данным издания, травмы получили и взрослые, и дети. По данным телеканала Tagesschau, пострадали как минимум десять человек. На месте работают полиция, скорая помощь и спасатели.

Как передает Hessische Niedersächsische Allgemeine, пока неизвестно, въехал ли человек в толпу преднамеренно. Очевидцы заявили газете, что машина двигалась на высокой скорости.

На место происшествия прибыл мэр Фолькмарзена Хартмут Линнекугель. В карнавальном шествии участвовал начальник пожарной службы города Кай Вибуш, а также пожарные.

Полиции пока ничего неизвестно о мотивах водителя.