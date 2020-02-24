Захарова назвала заявление нидерландского прокурора по MH17 «балаганом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Facebook прокомментировала заявление главы Национальной прокуратуры Нидерландов Фреда Вестербеке о свидетеле по делу о крушении малазийского Boeing на Украине в 2014 году.

Захарова процитировала слова Вестербеке о том, что у прокуратуры есть свидетели запуска ракеты из российского комплекса «Бук», и написала: «Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...» Противно. Из трагедии устроили балаган».

Ранее, 23 февраля, Вестербеке сообщил, что следователи из Нидерландов не сомневаются, что рейс MH17 в 2014 году был сбит ракетой ЗРК «Бук», транспортированного из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске.

Прокурор заявил, что у них нет точной информации о том, кто нажал на кнопку пуска ракеты, но есть свидетель или свидетели запуска (их число он не раскрыл). По словам Вестербеке, Россия на протяжении пяти лет не оказывала содействия в расследовании авиакатастрофы.