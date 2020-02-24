Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году Политика, 22:03 ВОЗ увидела потенциал пандемии во вспышке коронавируса Общество, 21:57 «Транснефть» ликвидировала разлив нефтепродуктов в Новой Москве Общество, 21:37 Захарова назвала заявление нидерландского прокурора по MH17 «балаганом» Политика, 21:14 Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G Технологии и медиа, 20:56 Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17 Политика, 20:36 «Нафтогаз» снизил цену на газ для украинцев до четырехлетнего минимума Бизнес, 20:17 Два российских хоккеиста «Рейнджерс» попали в аварию в Нью-Йорке Спорт, 20:06 Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании Общество, 19:59 СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии Общество, 19:40 «Рубин» объявил о расторжении контракта с Башкировым Спорт, 19:33 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 19:03 Украина пропишет курс на вступление в НАТО в новой военной стратегии Политика, 18:53 Хоккеист Наместников перешел из «Оттавы» в «Колорадо» Спорт, 18:26
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 

Захарова назвала заявление нидерландского прокурора по MH17 «балаганом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Facebook прокомментировала заявление главы Национальной прокуратуры Нидерландов Фреда Вестербеке о свидетеле по делу о крушении малазийского Boeing на Украине в 2014 году.

Захарова процитировала слова Вестербеке о том, что у прокуратуры есть свидетели запуска ракеты из российского комплекса «Бук», и написала: «Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...» Противно. Из трагедии устроили балаган».

Ранее, 23 февраля, Вестербеке сообщил, что следователи из Нидерландов не сомневаются, что рейс MH17 в 2014 году был сбит ракетой ЗРК «Бук», транспортированного из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске.

Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Политика

Прокурор заявил, что у них нет точной информации о том, кто нажал на кнопку пуска ракеты, но есть свидетель или свидетели запуска (их число он не раскрыл). По словам Вестербеке, Россия на протяжении пяти лет не оказывала содействия в расследовании авиакатастрофы.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний» потерпел крушение 17 июля 2014 года. Самолет упал на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Погибли все 298 человек, находившихся на борту: граждане Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Украины и Австралии.

Кремль назвал публикацию о «Буках» и MH17 доказательством правоты России
Политика

Международная следственная группа в июне 2019 года опубликовала итоги расследования авиакатастрофы, согласно которым ее причиной стало попадание в самолет ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук».

Ответственность за крушение нидерландская прокуратура возложила на трех россиян и украинца: бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Все они были объявлены в международный розыск.

Москва отрицает причастность к крушению рейса MH17. Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет оснований доверять расследованию. В ноябре 2019 года Мария Захарова сообщила, что «вердикт и приговор» России был вынесен сразу же после крушения и все материалы по делу об авиакатастрофе подгоняются под эту тактику обвинения.

Теги: Мария Захарова, MH17, Нидерланды, прокурор
Материалы по теме
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Политика
Полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу MH17
Общество
Прокуратура ответила на расследование о «Буках» в районе крушения MH17
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter