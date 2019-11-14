Захарова назвала «подгонкой материалов» публикацию новых данных по MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Объединенная следственная группа (JIT), расследующая гибель малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, подгоняет материалы под готовое решение. Об этом Захарова заявила на брифинге для журналистов.

«Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», — сказала она.

Так Захарова отреагировала на новые материалы, опубликованные следствием. 14 ноября JIT заявила, что перехватила телефонные разговоры руководства самопровозглашенной ДНР, сделанные в 2014 году, и опубликовала их аудиозаписи. Следствие считает, что ополченцы были связаны с Россией и, в частности, имели в своем распоряжении средства спецсвязи, через которые общались с российской стороной.

Boeing 777 потерпел крушение над Донбассом летом 2014 года, жертвами катастрофы стали 298 человек. В JIT считают, что самолет сбили из установки «Бук», принадлежавшей российским военным. Москва и Донецк отрицают причастность к катастрофе.