В Южной Корее зафиксировали четвертый случай смерти от коронавируса

Число погибших от коронавируса в Южной Корее достигло четырех человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения.

В сообщении уточняется, что четвертым погибшим стал 57-летний пациент госпиталя в городе Чхондо.

Общее число зараженных в стране увеличилось с 433 до 556, передает агентство. Согласно сообщению, наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали в городе Тэгу на юге Корейского полуострова.

Первый случай коронавируса в Южной Корее зафиксировали 20 января. Заболевшей женщиной оказалась гражданка Китая, которая прибыла в международный аэропорт Инчхон в Сеуле.