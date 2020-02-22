Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило 1,4 тыс.

Число инфицированных быстро растет в Южной Корее, Иране и Италии

Число выявленных случаев коронавируса по всему миру продолжает расти. В новом отчете Всемирной организации здравоохранения, который был опубликован вечером 22 февраля, указывается, что за последние сутки число инфицированных за пределами материкового Китая выросло на 202 и достигло показателя 1402.

Произошло это в основном за счет Южной Кореи, где количество заболевших за последние сутки удвоилось. Источниками заражения стали город Ченду и небольшая христианская община в городе Тэгу на юге Корейского полуострова. Десять новых заболевших выявили власти Ирана.

Власти Италии уже после доклада ВОЗ сообщили о том, что только в провинции Ломбардия число заболевших достигло 46 человек. Из них один случай заражения был зафиксирован в главном городе региона — Милане.

Также выросло число жертв коронавируса за пределами КНР. Умерли 11 человек. Смертельные случаи уже были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Италии, Франции, Иране и на Филиппинах.