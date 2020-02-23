Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек

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За прошедшие сутки в Китае выявили 648 новых случаев коронавируса, жертвами заболевания стали 97 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Всего к 23 февраля вирус выявили у 76 936 человек, общее количество погибших от вызываемого им заболевания увеличилось до 2442 человек.

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