Вирус из Китая , 23 фев, 05:05
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Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек
За прошедшие сутки в Китае выявили 648 новых случаев коронавируса, жертвами заболевания стали 97 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Всего к 23 февраля вирус выявили у 76 936 человек, общее количество погибших от вызываемого им заболевания увеличилось до 2442 человек.
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