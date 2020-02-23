Врач Комаровский встретился с жителями Новых Санжар из-за коронавируса

Врач Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины, чтобы разъяснить им ситуацию с новым коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», опубликовавший запись встречи.

Он пояснил, что на улице людям не нужны специальные медицинские маски, так как вирус, попадая в воздух, рассеивается, и его количество становится недостаточным для того, чтобы заразиться.

«Вирусы, по крайней мере, гриппа, и коронавирус в том числе, не перемещаются с потоками воздуха. Это уже ни у кого сомнений не вызывает», — заявил он.

Комаровский добавил, что вирус распространяют те, у кого есть симптомы заболевания. Он передается также при непосредственном близком контакте, например, поцелуе, сообщил врач.