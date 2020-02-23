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Вирус из Китая ,  
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Врач Комаровский встретился с жителями Новых Санжар из-за коронавируса

Врач Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины, чтобы разъяснить им ситуацию с новым коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», опубликовавший запись встречи.

Он пояснил, что на улице людям не нужны специальные медицинские маски, так как вирус, попадая в воздух, рассеивается, и его количество становится недостаточным для того, чтобы заразиться.

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«Вирусы, по крайней мере, гриппа, и коронавирус в том числе, не перемещаются с потоками воздуха. Это уже ни у кого сомнений не вызывает», — заявил он.

Комаровский добавил, что вирус распространяют те, у кого есть симптомы заболевания. Он передается также при непосредственном близком контакте, например, поцелуе, сообщил врач.

«В сложившейся ситуации мы боимся того, чего не надо бояться», — сказал доктор. В частности, все случаи инфицирования детей легкие, и никто из них не умирал, заявил он. По его словам, наибольший риск у пожилых людей.

Самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами прибыл в Харьков 20 февраля. Их поместили на карантин в санаторий Нацгвардии в поселке Новые Санжары.

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Однако местные жители до приезда эвакуированных перекрыли дорогу на въезде в населенный пункт и организовали акции протеста, в результате которых пострадали более десяти полицейских. В СНБО Украины заявили, что во время протестов в толпе были профессиональные подстрекатели.

Украинцы и граждане других стран, находящиеся в карантинном лагере, сдали анализы. Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, которая также находится в санатории, сообщила на своей странице в Facebook, что «все здоровы».

Теги: Украина, коронавирус
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