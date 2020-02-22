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Аваков сообщил о температуре у водителя автобуса с эвакуированными из КНР

За сутки, которые прошли после эвакуации людей на Украину из Китая, беспокойство вызвало лишь состояние одного водителя, у которого незначительно поднялась температура. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».

По словам Авакова, водителей, которые привезли эвакуированных в санаторий в поселке Новые Санжары, также поместили на карантин. У одного из них, по словам министра, «немножко поднялась температура» и оставалась повышенной в течение часа. Выяснилось, что температура повысилась из-за обострения артрита в колене.

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20 февраля из эпицентра коронавируса — китайского города Ухань — эвакуировали украинцев и иностранных граждан. Их разместили в санатории в поселке Новые Санжары в Полтавской области.

При этом местные жители устроили протесты против приезда эвакуированных. Они перекрыли дорогу, устроили потасовку с полицией и закидали камнями автобусы с эвакуированными. В результате беспорядков более десяти полицейских получили травмы, 24 участника протестных акций были задержаны.

Теги: коронавирус, Украина
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