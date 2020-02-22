СНБО отправит в Киев анализы эвакуированных из Китая

Граждане Украины, а также иностранные граждане, эвакуированные в карантинный лагерь в поселке Новые Санжары Полтавской области из китайского Уханя из-за распространения там коронавируса 2019-nCoV, сдадут анализы на наличие данного заболевания. Собранные у них материалы отправят на исследование в Киев, сообщил в эфире телеканала «112.Украина» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Будем забирать в Киев образцы всех, кто здесь находится, для того чтобы провести исследования. 21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наши два ведущих института начали производить собственные украинские тесты, они на сегодняшний день готовы», — отметил Данилов.

По его словам, анализы будут сдавать все, кто находится в помещениях лагеря, а также сотрудники персонала, в том числе охраны. Затем исследования анализов на самолете отправят в Киев для исследования в лаборатории. Данилов отметил, что ситуация является контролируемой, никаких проблем нет.

22 февраля секретарь СНБО прибыл в Новые Санжары.

Самолет с эвакуированными пассажирами прилетел в Харьков из Уханя 20 февраля. На борту лайнера находились граждане Украины, Германии, Нидерландов, Бразилии, Коста-Рики, Аргентины и один россиянин. Пассажиров доставили в санаторий Нацгвардии, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области. В преддверии их прибытия местные жители организовали акции протеста на въезде в поселок — они перекрыли дорогу, в результате чего на месте начались столкновения с правоохранителями. К находящимся под карантином гражданам приехала глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия протестующих и отметил, что они продемонстрировали «далеко не лучшие черты» украинского характера.