В Киеве сообщили о признании Гаагским судом юрисдикции по иску к Москве

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Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы о нарушениях в Керченском проливе и Азовском море, сообщается на сайте МИД Украины.

Согласно сообщению, суд отклонил российскую позицию о том, что арбитраж не обладает юрисдикцией по рассмотрению соответствующего дела. Уточняется, что речь идет о претензиях Киева о том, что с 2014 года Россия препятствует Украине в пользовании природными ресурсами из собственных морских районов, включая рыбные ресурсы и запасы нефти и газа. Кроме того, как утверждают в Киеве, Москва пренебрегает правилами охраны окружающей среды и наносит ущерб международному судоходству, в том числе из-за строительства Керченского моста.

При этом суд в Гааге признал, сообщает украинское ведомство, что не уполномочен рассматривать претензии Украины, которые касаются ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом.

Решение Арбитражного трибунала будет опубликовано после того, как стороны выскажут свои возможные возражения по поводу наличия в тексте документа конфиденциальной информации, говорится в сообщении Гаагского суда.

МИД России заявил, что Гаагский трибунал «учел ключевой российский аргумент», согласно которому за иском подразумевается «попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».