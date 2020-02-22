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МИД назвал иск Киева в Гааге попыткой вернуть контроль над Крымом

Ранее Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в иске Украины против России о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Россия проанализирует решение Арбитражного суда в Гааге (Нидерланды), подтвердившего свою юрисдикцию в иске украинских властей против Москвы о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море. Об этом сообщает МИД.

Данная мера необходима для подготовки ответного меморандума по существу спора, документ должен быть представлен в арбитраж до 20 августа 2021 года, уточнили в ведомстве.

В МИДе отметили, что Гаагский трибунал «учел ключевой российский аргумент», согласно которому за иском подразумевается «попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом». «[Москва] рассчитывает, что <…> трибунал в полной мере учтет российскую позицию и оставит без удовлетворения все украинские требования», — говорится в заявлении.

В Киеве сообщили о признании Гаагским судом юрисдикции по иску к Москве
Политика

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что трибунал в Гааге дал свое согласие на рассмотрение иска Украины против России о нарушении Конвенции ООН. По его словам, в иске речь идет о незаконном строительстве моста через Керченский пролив в Крыму, а также задержании судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска.

В украинском МИДе отметили, что 21 февраля трибунал отклонил «попытку России избежать ответственности за незаконное поведение в Азовском море и Керченском проливе». «Россия попыталась убрать эти два жизненно важных международных водных пути из морского права», — говорится в заявлении. По мнению Киева, начиная с 2014 года Россия продолжала «эксплуатировать» природные ресурсы Украины, в том числе «обширные запасы нефти и газа». «Россия также пренебрегла охраной окружающей среды и нанесла ущерб международному судоходству, в том числе незаконным строительством Керченского моста и захватом украинских буровых установок».

Вместе с тем арбитраж в Нидерландах не будет рассматривать претензии Киева относительно его прав в морских зонах вблизи Крыма, так как «не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом», заявили в ведомстве, уточнив, что решение суда «не означает, что действия Российской Федерации в Крыму были законными».

Украина инициировала судебный спор с Россией в середине сентября 2016 года. Обвинения Киева касаются нарушений Конвенции ООН по морскому праву в Черном море от 1982 года, власти требуют восстановить права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. В июне прошлого года Украина также обвинила Москву в незаконной добыче природного газа в пределах шельфа Черного моря. Россия все обвинения отвергает. МИД заявил, что иск Киева, направленный в трибунал ООН по морскому праву в Гааге, лежит вне юрисдикции этой инстанции, так как рассматривать вопросы, касающиеся принадлежности суши, он не может.

Автор: Кристина Астафурова
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