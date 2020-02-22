МИД назвал иск Киева в Гааге попыткой вернуть контроль над Крымом

Ранее Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в иске Украины против России о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву

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Россия проанализирует решение Арбитражного суда в Гааге (Нидерланды), подтвердившего свою юрисдикцию в иске украинских властей против Москвы о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море. Об этом сообщает МИД.

Данная мера необходима для подготовки ответного меморандума по существу спора, документ должен быть представлен в арбитраж до 20 августа 2021 года, уточнили в ведомстве.

В МИДе отметили, что Гаагский трибунал «учел ключевой российский аргумент», согласно которому за иском подразумевается «попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом». «[Москва] рассчитывает, что <…> трибунал в полной мере учтет российскую позицию и оставит без удовлетворения все украинские требования», — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что трибунал в Гааге дал свое согласие на рассмотрение иска Украины против России о нарушении Конвенции ООН. По его словам, в иске речь идет о незаконном строительстве моста через Керченский пролив в Крыму, а также задержании судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска.