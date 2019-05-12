Киев обвинил Москву в блокировке акваторий на Черном море

Российские корабли на постоянной основе блокируют акватории на Черном и Азовском морях под видом учений, заявил на брифинге замглавы украинского Минобороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко. Расшифровку его выступления опубликовала пресс-служба ведомства.

Как считает Петренко, Россия проявляет «особенную активность» в западной части Черного моря — «вокруг незаконно захваченных месторождений нефти и газа на подводном шельфе».

Кроме того, заявил он, российские корабли постоянно контролируют исключительные экономические зоны Украины. По словам замминистра, прерогативой России остается контроль прохода через Керченский пролив, что «нарушает международное право о свободном гражданском судоходстве».

Также он заявил, что в Бердянске и Мариуполе для охраны экономической деятельности украинских портов развернут комплект сил и средств ВМС ВС Украины. Пребывание иностранных кораблей в портах страны Петренко назвал «фактором сдерживания военно-морского присутствия России в Черном море».