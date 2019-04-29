Суд в Гааге покажет онлайн «морской» процесс Украины против России

Слушание дела начнется 10 июня 2019 года. В этот день свои доводы по делу представят представители России, на следующий день, 11 июня, с ответным словом выступит украинская сторона

Фото: AP

Постоянная палата третейского суда в Гааге покажет на своем сайте трансляцию процесса по иску против России, который Украина подала в связи с нарушением ее «суверенных прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе».

В документе подчеркивается, что слушание дела начнется 10 июня 2019 года. В этот день свои доводы по делу представят представители России, на следующий день, 11 июня, с ответным словом выступят представители Украины. Трансляция заявлений будет вестись на сайте арбитража в режиме онлайн.

Иск был подан Украиной в сентябре 2016 года. Киев тогда обвинил власти России в нарушении прав Украины, в том числе прав на природные ресурсы континентального шельфа Крыма.

«Украина просит арбитражный суд подтвердить его права как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях, предоставить Украине соответствующие заверения и гарантии их неповторения и возместить Украине все нанесенные Российской Федерацией убытки», — отмечалось в заявлении МИД Украины.