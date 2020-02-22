СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень поручений главы государства по противодействию инфекции. По данным газеты, документ был подписан 31 декабря 2019 года.

В перечне говорится, что правительство до 1 июля должно разработать и утвердить новую госстратегию по борьбе с инфекцией до 2030 года (действующая истекает в 2020 году). При этом, как пишет газета, кабмин должен учитывать рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Среди них — лечение антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза.

Кроме того, правительству поручено разработать программу по профилактике ВИЧ, уделив приоритетное внимание ключевым группам риска — наркопотребителям, секс-работникам, мужчинам, практикующим однополый секс и другим.

Также, пишет газета, в поручениях говорится об обследовании на ВИЧ с помощью диспансеризации при условии, что граждане согласятся на нее и будет соблюдена конфиденциальность.

По официальным данным Роспотребнадзора, в России живет более 1 млн людей с ВИЧ. По состоянию на конец 2018 года в стране умерли более 318 тыс. инфицированных с момента начала регистрации заболевания в 1987 году.