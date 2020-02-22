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Война в Сирии ,  
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Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе

Ситуация в сирийской провинции Идлиб может спровоцировать миграционный кризис в Европе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает AFP.

Макрон также добавил, что наступление в Идлибе может привести к «гуманитарной катастрофе и эскалации конфликта». Он призвал лидеров Германии, России и Турции как можно скорее провести саммит для обсуждения ситуации в Сирии.

Ранее Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразили готовность встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для решения кризиса в Идлибе. Лидеры Франции и Германии также призвали к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся жителям провинции.

Эрдоган определится с позицией по Идлибу после разговора с Путиным
Политика

Поддерживаемые турецкими вооруженными силами боевики сирийской оппозиции начали наступление в Идлибе 20 февраля. Армия Турции нанесла артиллерийские удары по позициям правительственных войск Сирии, в результате чего была прорвана оборона сирийской армии в районах Кминаса и Найраба.

Для предотвращения дальнейшего продвижения террористов, российские Воздушно-космические силы нанесли удар по их позициям. Это позволило сирийским военным отбить другие атаки боевиков.

Позже Анкара заявила, что вооруженные силы Сирии нанесли удары по позициям турецкой армии. Как сообщил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в результате атак погибли двое турецких военных.

Теги: Эмманюэль Макрон, Идлиб, миграционный кризис, Сирия
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