Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе

Ситуация в сирийской провинции Идлиб может спровоцировать миграционный кризис в Европе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает AFP.

Макрон также добавил, что наступление в Идлибе может привести к «гуманитарной катастрофе и эскалации конфликта». Он призвал лидеров Германии, России и Турции как можно скорее провести саммит для обсуждения ситуации в Сирии.

Ранее Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразили готовность встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для решения кризиса в Идлибе. Лидеры Франции и Германии также призвали к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся жителям провинции.

Поддерживаемые турецкими вооруженными силами боевики сирийской оппозиции начали наступление в Идлибе 20 февраля. Армия Турции нанесла артиллерийские удары по позициям правительственных войск Сирии, в результате чего была прорвана оборона сирийской армии в районах Кминаса и Найраба.