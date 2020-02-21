Эрдоган определится с позицией по Идлибу после разговора с Путиным

Президенты созвонятся по теме обострения ситуации на севере Сирии вечером 21 февраля. Пока Турция не собирается отходить от своей нынешней позиции по Сирии из-за действия со стороны режима Башара Асада, заявил Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам, что вечером 21 февраля он намерен обсудить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийском Идлибе. По итогам этого разговора, как отметил Эрдоган, Турция определится с дальнейшими действиями в Идлибе. Об этом сообщает CNN Turk.

«У меня будет телефонный разговор с Путиным около 18:00 (мск). Обсудим с ним все то, что происходит в Идлибе. Итоги этого разговора определят нашу позицию», — сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара не намерена отходить от своей нынешней позиции по Сирии до тех пор, пока там продолжается насилие со стороны режима сирийского президента Башара Асада.

Как сообщил Эрдоган, накануне во время совместного телефонного разговора с Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, было предложено провести встречу по теме обострившегося в Идлибе конфликта. Она, по его словам, намечена на 5 марта и должна пройти в Стамбуле. Пока Путин не ответил на предложение приехать на переговоры, добавил Эрдоган.