Путин проинформировал Совбез об итогах разговора с Лукашенко

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги своего телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся обмен мнениями [с членами Совбеза] о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — отмечается в сообщении. Кроме того, глава государства обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг сирийского Идлиба.

На совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее в пятницу, 21 февраля, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили аспекты поставок российской нефти в Белоруссию.

Лукашенко заявил, что российский лидер предложил компенсировать потери из-за налогового маневра и выплатить Белоруссии до $300 млн, в том числе за счет премий компаниям. После разговора с Путиным белорусский президент поручил премьер-министру Сергею Румасу заключить соглашение с Россией о поставках нефти. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «не может быть и речи» о том, чтобы кто-то навязал российским компаниям невыгодные условия поставок нефти.