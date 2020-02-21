Кремль не назвал следующую дату саммита «нормандской четверки»

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Дата проведения следующего саммита в нормандском формате пока не определена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конкретной даты нет», — подчеркнул он.

Песков пояснил, что до проведения следующего саммита необходимо определить, в какой степени были реализованы договоренности, достигнутые «нормандской четверкой» на предыдущей встрече в Париже 9 декабря 2019 года.

Ранее в МИД России также говорили, что решение о проведении нового саммита с участием России, Украины, Франции и Германии будет принято в зависимости от прогресса в выполнении текущих договоренностей.

Предыдущая встреча в «нормандском формате» прошла в Париже 9 декабре 2019 года, в ходе которой лидеры четырех стран договорились об установлении в Донбассе перемирия до конца 2019 года и о создании трех новых районов отвода сил к концу марта 2020-го.