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Глава МВД Германии назвал терактом на расовой почве нападение в Ханау

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер назвал нападение в городе Ханау террористическим актом, имевшим расистскую подоплеку, передает Bild.

«Это был явно расистски мотивированный террористический акт», — сказал он. По его словам, угроза, которая исходит от правого экстремизма, расизма и антисемитизма, в ФРГ очень высока.

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Ранее случившееся назвал терактом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он также выразил уверенность, что большая часть населения Германии осуждает нападение и любые формы расизма и ненависти.

Вечером 19 февраля мужчина открыл огонь в кальянной на западе Ханау, а потом поехал на машине в другую и совершил еще одно нападение. В результате погибли девять человек. На утро полиция обнаружила в квартире тела самого стрелка и женщины, предположительно, его матери.

Теги: Германия, теракт, МВД
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